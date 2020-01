Ivan Gonzalez piange al Grande Fratello Vip 2020 per la sua storia personale e famigliare ed anche Antonio Zequila scoppia in lacrime al ricordo del padre. Nella quinta puntata di ieri sera, infatti, i due concorrenti hanno condiviso col pubblico le proprie emozioni, non senza commuovere e commuoversi in prima persona. Ecco i video da Mediaset Play con gli auguri indirizzati all’ex tronista e le parole di “Er Mutanda” nel ricordare il papà scomparso.

continua a leggere sul sito di riferimento