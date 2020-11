Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Live Non è la D’Urso: dall’amore a Donald | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso, Ivana Trump commenta la sconfitta dell’ex marito Donald Trump. Accanto a lei c’è l’ex compagno Rossano Rubicondi.

“Se uno perde, perde. Io prendo le cose così come sono” – precisa la ex moglie di Donald Trump che aggiunge – “lui ha veramente lottato fino in fondo, ma poi ha perso. Le cose sono quelle che sono“. La ex first lady d’America racconta però di aver vissuto delle settimane davvero difficili. “Mi auguro finisca tutto questo, ci sono state proteste dinanzi casa mia, è stato un vero e proprio incubo e voglio semplicemente che finisca in un modo o nell’altro” – racconta la Trump che poi rivela “sono single“. Rossano Rubicondi allora ironizza: “dopo di me è impossibile trovare qualcun altro!”.

Ecco il video Mediaset con Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Live Non è la D’Urso.

continua a leggere sul sito di riferimento