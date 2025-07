Ivanisevic, stoccata a Tsitsipas: “Mai visto uno così impreparato”

(Adnkronos) – “Tsitsipas? Mai visto un giocatore così impreparato. Sono tre volte più pronto io, nonostante questo ginocchio che mi ritrovo”. A parlare così, in un’intervista a Sport Klub, è Goran Ivanisevic, coach del tennista greco Stefanos Tsitsipas. L’allenatore non ha usato mezzi termini per descrivere il momento negativo del suo giocatore, con cui ha iniziato a collaborare solo poche settimane fa.

A Wimbledon 2025, Tsitsipas si è ritirato al primo turno contro il francese Royer per un problema alla schiena: “Senza forma fisica, aspettare la propria occasione diventa difficile” ha puntualizzato Ivanisevic -. Gli sento dire sempre ‘Io voglio, io voglio’, ma non fa mai nulla. Non vedo progressi. Sono scioccato”.