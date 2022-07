Ivanka Trump posa in spiaggia e sul Sahara occidentale sta con il Marocco

(Foto dal profilo Instagram di Ivanka Trump)

ROMA – Vacanze nordafricane con endorsement politico al “Sahara marocchino” per Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente americano Donald. L’ex modella e consigliera della Casa Bianca, insieme con il marito Jared Kushner, ha anche postato su Instagram una sua foto in spiaggia in “melhfa”, abitotradizionale delle donne saharawi.

VIAGGIO “PRIVATO” E “SENZA FIGLI”

Un viaggio, quello “privato” e “senza figli” cominciato a Casablanca con una visita alla moschea Hassan II, che si intreccia alla nuova linea degli Stati Uniti nei confronti del regno di Mohammed VI. Durante la sua presidenza, nel dicembre 2020 Donald Trump aveva infatti riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, una ex colonia spagnola occupata dall’esercito di Rabat nel 1975, per la quale gliindipendentisti del Fronte Polisario e l’Onu chiedono un referendum di autodeterminazione.

Nel suo viaggio, Ivanka ha visitato Marrakech e si è spinta poi sui monti dell’Atlante e a Dakhla, il capoluogo del Sahara occidentale. Una vacanza anche per fare kitesurfing, a giudicare dagli scatti pubblicati su Instagram, ma dal retrogusto politico. Secondo la rivista Jeune Afrique, una foto che ricorda il riconoscimento americano della sovranità di Rabat sul Sahara occidentale “ha fatto la felicità dei media marocchini” con 46mila like.

IL FRONTE POLISARIO E LA STAMPA ALGERINA

A scrivere del viaggio sono state però anche testate dell’Algeria, un Paese che sostiene le richieste del Fronte Polisario. Secondo il giornale Echourouk, le foto di Ivanka che indossa la “melhfa” “evidenziano le differenti tradizioni tra i popoli marocchino e saharawi, anche perché quel vestito incarna la lotta dei saharawi per una patria indipendente”.

