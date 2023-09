Iveco Group: Anna Tanganelli è la nuova Cfo

Dal primo dicembre. Subentra a Francesco Tanzi passato a Pirelli

Milano, 13 set. (askanews) – Anna Tanganelli assumerà il ruolo di Chief Financial Officer (Cfo) di Iveco Group a partire dal 1° dicembre 2023. Tanganelli prende il posto di Francesco Tanzi che ha ricoperto il ruolo di Cfo durante il riuscito spin-off di Iveco Group e il suo primo anno e mezzo come società indipendente per poi passare a Pirelli in qualità di direttore generale corporate. Anna Tanganelli sarà membro del Senior Leadership Team (SLT) e riporterà direttamente al Ceo di Iveco Group, Gerrit Marx.

Anna Tanganelli arriva a Iveco Group con una vasta esperienza in finanza aziendale, compresi molti anni nel settore automobilistico con incarichi nel gruppo Fca, e un solido background internazionale. Nel 2019 è stata nominata Cfo e Head of M&A del Segmento Magneti Marelli e Cfo Emea di Marelli Group. Nel 2021 ha assunto il ruolo di Cfo e Head of M&A presso la multiutility Iren.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto ad Anna nella nostra azienda. Dopo il solido percorso che abbiamo tracciato durante i nostri primi 18 mesi come Iveco Group, Anna ha quello che serve per dare ulteriore energia e accelerare la nostra trasformazione in uno dei più innovativi costruttori di veicoli commerciali del settore”, ha dichiarato il Ceo di Iveco Group, Gerrit Marx.