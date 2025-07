iveco-group-passa-a-tata-motors,-fonti-di-governo:-“dalla-fusione-nuove-prospettive-di-crescita”

ROMA – È stata annunciata oggi un’importante operazione industriale che apre nuove prospettive di crescita per il Gruppo Iveco, storica realtà italiana, e per i suoi lavoratori, attirando l’interesse di Tata Motors, grande gruppo multinazionale indiano. Lo sottolineano fonti di governo. Il progetto di fusione – sottolineano le stesse fonti- rappresenta un riconoscimento del valore delle tecnologie italiane. L’India è un partner strategico con cui l’Italia ha recentemente firmato un piano congiunto per rafforzare la cooperazione economica e industriale. Questo accordo è tra i primi risultati concreti di quel percorso condiviso.

Il progetto – ricordano le fonti di governo – prevede che le strutture produttive rimangano in Italia, mantenendo occupazione diretta, indotto e filiere di approvvigionamento. Non sono previste delocalizzazioni, al contrario, si punta a un’espansione internazionale solida attraverso una collaborazione con uno dei principali produttori mondiali di veicoli, senza sovrapposizioni operative ma con evidenti opportunità di crescita.

In questo ambito si inserisce anche la cessione a Leonardo di Iveco Defence Vehicles, in linea con la strategia di valorizzazione di un polo produttivo di eccellenza in settori differenziati ma correlati. Entrambi i progetti mirano a sviluppare appieno le proprie potenzialità, pur rimanendo saldamente ancorati alla tutela delle fondamentali esigenze nazionali.

Il Governo, concludono le fonti di palazzo Chigi, sostiene investimenti esteri di qualità e seguirà da vicino l’evoluzione dell’operazione, per garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e della filiera produttiva. L’Esecutivo resta disponibile a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per favorire un risultato utile alla nostra Nazione. In ogni caso, il Governo vigilerà per la tutela di ogni asset strategico ai sensi della disciplina vigente.

IVECO. FIOM: “GRAVISSIMA VENDITA STORICO GRUPPO INDUSTRIALE, GOVERNO INTERVENGA”

“È gravissimo quanto è avvenuto rispetto alla vendita dello storico gruppo Iveco. Iveco ha ufficializzato oggi la vendita di IDV (Iveco Defence Vehicles) e Astra al gruppo Leonardo, e successivamente ha comunicato la vendita del resto del gruppo a Tata Motors. È inaccettabile che l’azienda abbiamo proceduto alla cessione di un intero settore industriale senza un confronto con le organizzazioni sindacali. Si conferma la strategia di Exor di favorire profitti e dividendi per gli azionisti, proseguendo nel disimpegno dal punto di vista industriale nel nostro Paese. Il Governo intervenga sulla possibile cessione di Iveco per garantire un asset industriale strategico italiano. Domani proseguirà il confronto in sede ministeriale, dove chiederemo approfondimenti su tutti i dettagli dell’operazione e decideremo con le lavoratrici e i lavoratori tutte le necessarie iniziative per salvaguardare l’occupazione e le prospettive industriali del gruppo in Italia”. Lo dichiarano in una nota congiunta Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità e Maurizio Oreggia coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil.

