Il difensore del Torino, Armando Izzo, in gol ieri sera contro il Napoli al “Maradona” ha scritto un post sul proprio profilo Facebook in cui spiega il motivo per cui dopo la rete ha esultato. In queste ore è stato criticato sui social per questa scelta da parecchi tifosi partenopei, in quanto Izzo è napoletano.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Torino, Izzo spiega il motivo della sua esultanza

“Ci tenevo a chiarire alcune cose riguardo il goal di ieri sera, sono napoletano, e adoro la mia città ma sono un professionista e difendo il mio club e il mio lavoro. L’esultanza è stato un momento di gioia per tutti i sacrifici ,i momenti duri di questi mesi miei ,del mio club, e dei miei compagni di squadra. Non è mia intenzione mancare di rispetto alle mie origini che adoro, al mio presente e alla mia professionalità. Buon Natale”, scrive il centrale granata con tanto di cuore azzurro. In allegato il post.

[embedcontent src=”facebook” url=”https://www.facebook.com/ArmandoIzzoreal/photos/a.987429567952052/4032728106755501/”]

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Izzo chiarisce: “Sono napoletano e adoro la mia città, vi spiego perché ho esultato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento