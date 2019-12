J-Ax e il fratello Grido cantano “Stelle cadenti” a All together now 2. Nella semifinale di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2019, il rapper presidente di giuria nel programma di Canale 5 ha duettato a sorpresa con l’ex componente de I Gemelli Diversi, nonché suo fratello maggiore. Il video da Mediaset Play per rivedere l’esibizione.

continua a leggere sul sito di riferimento