J-Ax ospite di Amici Speciali 2020 canta il suo nuovo singolo e fa un appello allo Stato: “Siamo una categoria dimenticata” | Video Witty Tv

Il rapper, canta il suo nuovo singolo “Una voglia assurda” ad Amici Speciali 2020 e al termine fa un appello per la categoria cantanti, e per tutto il mondo dello spettacolo in genere, che è stata un pò dimenticata dallo Stato a causa del covid -19. “Non dimentichi la categoria (…) Vorrei alzare l’attenzione su questo argomento”. J-Ax dichiara che il problema non è tanto per lui che è un cosiddetto vip e che se sta fermo anche un anno non muore certo di fame, tuttavia si deve pensare a tutto i contorno quindi autori, musicisti e a tutto l’indotto. All’appello si uniscono anche la Ferilli e Panariello. Ecco il Video Witty Tv.

