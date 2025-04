J.D. Vance e famiglia a San Pietro per il Venerdì Santo

ROMA – Dopo l’incontro con il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e il pranzo di lavoro insieme alla premier e ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, con menù di pesce, la giornata nella Capitale del vicepresidente statunitense J.D. Vance prosegue in Vaticano. Il numero due della Casa Bianca si è recato infatti con la moglie e i tre figli nella Basilica di San Pietro per partecipare alla liturgia della Passione del Signore. A presiedere la cerimonia religiosa è il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, che sostituisce Papa Francesco.

E dal suo profilo X commenta con enorme soddisfazione la sua presenza a Roma proprio in questa giornata che, per i cattolici come lui, assume un significato particolare. “Sono grato ogni giorno per questo lavoro, ma in particolare oggi, dove i miei impegni ufficiali mi hanno portato a Roma il Venerdì Santo. Ho avuto un ottimo incontro con il Primo Ministro Meloni e il suo team, e presto andrò in chiesa con la mia famiglia in questa splendida città. Auguro a tutti i cristiani del mondo, ma in particolar modo a quelli rimasti negli Stati Uniti, un benedetto Venerdì Santo. Lui è morto affinché noi potessimo vivere”.

Il Vicepresidente designato di Trump alle elezioni presidenziali 2024 si è infatti convertito al cattolicesimo e ha ricevuto il battesimo nell’agosto del 2019, dopo un percorso intellettuale e di fede iniziato quando era un marine in Iraq.

I’m grateful every day for this job, but particularly today where my official duties have brought me to Rome on Good Friday. I had a great meeting with Prime Minister Meloni and her team, and will head to church soon with my family in this beautiful city. I wish all Christians…— JD Vance (@JDVance) April 18, 2025

JD Vance attends the Liturgy of the Lord’s Passion at St. Peter’s Basilica in the Vatican. pic.twitter.com/5hqD0C1qtc— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 18, 2025

(fonte foto di apertura: Vatican Media)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it