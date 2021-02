Jacobelli: “Il Napoli è in calo e la Juventus sta crescendo. Gattuso? Non va messo in discussione”

Nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Xavier Jacobelli. Il giornalista ha parlato del match di domani sera di Coppa Italia, di Gennaro Gattuso e della sfida di sabato tra Napoli e Juve.

Di seguito le dichiarazioni di Xavier Jacobelli:

Sul Napoli e su Gattuso

Per me non è giusto mettere in discussione Gattuso. Ha lavorato bene e ha vinto una Coppa Italia; se non puoi disporre di Mertens, Osimhen, Koulibaly e Manolas è ovvio che questo si rifletta sul rendimento della squadra. Domani gioca una semifinale di Coppa Italia, si trova comunque ai sedicesimi di Europa Leaague e si sta giocando il piazzamento valevole per la Champions. Tra le big solo il Milan sta legittimando il suo periodo e sta marciando. Mettere in discussione Gattuso adesso sarebbe un grave errore, ci vorrebbe un altro atteggiamento da parte della società.