Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione Globuli Rossi in onda su Tv Luna per parlare di Napoli-Juventus.

LE PAROLE

“Io mi aspetto un’ottima prestazione del Napoli nella sfida di domenica sera contro la Juve. Questa partita può sembrare un paradosso dati punti dei bianconeri e la partita di ieri della Juve contro la Roma. Il Napoli dopo la Lazio si è ripreso.

Napoli-Juve ha sempre un gusto speciale. Ancor di più domenica con Sarri che ritorna al San Paolo per una partita importantissima non solo per gli azzurri ma per lo stesso tecnico bianconero che al Napoli si è consacrato come allenatore”.

The post Jacobelli: “Mi aspetto una grande prestazione del Napoli con la Juve, sarà una partita speciale” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento