Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028: “So di poter essere competitivo”

Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028: “So di poter essere competitivo”

Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028: "So di poter essere competitivo"
Marcell Jacobs non si ritira, ma guarda avanti e mette nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo mesi di dubbi e incertezze, il due volte campione olimpico a Tokyo (100 metri e staffetta 4×100) si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek: “Questi mesi di pausa sono stati utili, non mi sono messo fretta, ho ascoltato testa e corpo. Si trattava di stanchezza mentale, non fisica. Per un po’ la voglia non c’è stata, adesso sì. So di poter essere ancora competitivo”.  

Nel mirino c’è il 2028, con qualche tappa intermedia: “Seguirò una strategia e una programmazione per arrivare al picco di condizione nei momenti opportuni – ha spiegato il fuoriclasse azzurro -. L’obiettivo sono le prossime Olimpiadi, ma è chiaro che fare il tris agli Europei di Birmingham di agosto mi solletica, però non li pongo come limite”.  

