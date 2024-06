jacopo-ascari-e-emf-firmano-la-nuova-capsule-zodiac-collection

Edizione limitata, 12 t-shirt per 12 segni zodiacali

Roma, 3 giu. (askanews) – Jacopo Ascari, noto disegnatore e illustratore modenese, insieme al giovane designer Enrico Maria Forlani firmano la nuova Capsule Zodiac Collection, 12 t-shirt esclusive, ciascuna rappresentante uno dei 12 segni zodiacali che saranno presentate il 6 giugno presso Soldout a Milano. Il progetto è promosso dal giovane studente di design della moda al Politecnico di Milano, Enrico Maria Forlani. “Lavorare alla Capsule Zodiac Collection è stata un’esperienza straordinaria – ha detto Ascari – ho voluto creare delle t-shirt che non fossero solo indumenti, ma vere e proprie opere d’arte da indossare. Ogni segno zodiacale è stato interpretato con il mio stile personale, dando vita a capi unici e irripetibili. Non vedo l’ora di condividere queste creazioni con il pubblico e di vedere come verranno accolte.” Le magliette, realizzate al 100% in cotone italiano e impreziosite da una stampa digitale di alta qualità, sono resistenti ai lavaggi e allo sbiadimento nel tempo, assicurando una lunga durata e mantenendo inalterati i colori vivaci e intensi delle creazioni. Ascari, da sempre innamorato di forme massimaliste e barocche, ha reso ogni t-shirt unica e riconoscibile rendendo ogni capo un pezzo da collezione, in edizione limitata con soli 20 pezzi disponibili per ciascun segno zodiacale, per un totale di 240 maglie. “Ho scelto la t-shirt – ha aggiunto il creatore del progetto Forlani – perché è l’indumento più facile da indossare ed è anche quello più versatile e di cui non si può fare a meno. L’iniziativa rappresenta una perfetta fusione tra la mia passione per il design della moda e l’incredibile talento artistico di Jacopo. Siamo convinti che queste magliette, con il loro stile unico e la qualità superiore, conquisteranno il cuore degli appassionati di moda e degli amanti dell’arte.” La prima vendita della Capsule Collection si terrà giovedì 6 giugno dalle ore 18 alle 21 presso Soldout a Milano, in Corso Buenos Aires 56 in contemporanea con il lancio del sito. Un evento imperdibile che offrirà agli appassionati di moda e ai collezionisti l’occasione di incontrare Jacopo Ascari e scoprire in anteprima queste opere d’arte da indossare.