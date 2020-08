Jaguar Land Rover punta su fidelizzazione dei clienti

ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover Italia, in questo momento storico particolarmente complesso, continua a porre al centro del suo piano di rilancio i clienti tramite fidelizzazione ed experience personalizzata. In quest’ottica è stato concepito l’innovativo progetto di lancio dei nuovi Club ufficiali Jaguar e Land Rover caratterizzato dall’introduzione di due app intelligenti e personalizzate. L’obiettivo è quello di far vivere ai proprietari delle vetture, esperienze esclusive all’interno di un contesto totalmente personalizzato, che amplifica i valori dei brand, anche quando non sono a bordo della loro auto.

The Jag Club e The Land Rover Club si concretizzano in due innovativi ed esclusivi programmi di fidelizzazione e si basano su una piattaforma avanzata di CRM,

