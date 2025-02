In occasione di San Patrizio con Mecna, Claudym e Bassi Maestro

Milano, 25 feb. (askanews) – Dopo il successo dell’evento di dicembre a Roma che ha visto la presenza di oltre mille partecipanti, Jameson Distilled Sounds fa tappa a Milano il 17 marzo 2025 presso Tenoha dalle ore 19.

In occasione di San Patrizio, Jameson Distilled Sounds è pronto ad ospitare una serata all’insegna della migliore musica pop-urban con protagonista Mecna, uno dei principali esponenti della scena rap-underground. Mecna, che ha all’attivo oltre 6 album, 9 dischi d’oro e oltre 100 date live in Italia, ci proporrà un esclusivo show che vedrà sul palco la sua band per una scaletta composta dai suoi brani più mainstream a quelli più underground. Mecna torna a Milano dopo un anno dalla Mecna 360° – Love music & art exhibition. Di nuovo sul palco ci saranno ad esibirsi Claudym, Bassi Maestro, Goedi e Filo, che lo scorso dicembre incantarono con la loro energia il palco della Hacienda di Roma.

A Milano Jameson Distilled Sounds offrirà una serata che unisce lo spirito irlandese della festa di San Patrizio all’italianità della scena musicale odierna. Durante l’evento i partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza sensoriale coinvolgente: grazie alla guida del Brand Ambassador Riccardo Cerboneschi si potrà creare, attraverso una sfida a tempo, il tipico cocktail in stile Jameson: il Jameson Ginger Ale e Lime.

In attesa dell’evento non mancherà il classico momento di approfondimento musicale Talk e Studio Experience, che si terrà venerdì 7 marzo al Ghe Pensi Mi di Milano dalle ore 19. Con ospiti del calibro di Mecna, l’ingegnere del suono Gigi Barocco e il producer e sound designer Lvnar si parlerà del dietro le quinte di una canzone e di come questa, da una semplice idea, diventi una realtà concreta.

Fare clic con il pulsante destro del mouse qui per scaricare le immagini. Per motivi di riservatezza, il download automatico dell’immagine da Internet non è stato eseguito. La terza e ultima tappa del Jameson Distilled Sounds si terrà a Napoli a maggio con un evento che celebrerà l’energia della musica dal vivo.

Jameson Distilled Sounds è un’esperienza che porta avanti i valori del brand: indipendenza, autenticità e inclusività. Attraverso questo progetto, Jameson continua a creare connessioni tra le persone, abbattendo i confini tra culture e generi musicali e trasformando ogni appuntamento in un momento unico di condivisione.

L’evento sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà possibile registrarsi per la partecipazione su Eventbrite.