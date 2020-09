AGI – Cambio ai vertici di Citigroup. Il ceo Michael Corbat lascerà il proprio incarico a febbraio 2021 dopo 37 anni di carriera nell’istituto. Al suo posto è stata scelta l’attuale presidente Jane Fraser, la prima donna a guidare una delle principali banche quotate a Wall Street. Lo comunica l’istituto bancario.

Dopo 16 anni di carriera in Citi, dove è entrata per occuparsi di client strategy nella divisione della banca di investimento, Fraser era stata nominata presidente lo scorso ottobre. 53 anni, da 37 in carriera nel settore bancario, Fraser è una delle candidate più gettonate nel panorama dei ceo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Jane Fraser ceo di Citigroup, prima donna al timone di un colosso bancario proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento