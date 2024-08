jannik-sinner-si-prende-anche-cincinnati,-battuto-tiafoe

Quinto titolo stagionale per l’altoatesino, Ora Us Open

Roma, 20 ago. (askanews) – Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e adesso Cincinnati. Jannik Sinner conquista il quinto titolo stagionale giocando una finale magistrale sul Centrale del Lindner Family Tennis Center contro Tiafoe: 7-6, 6-2 il punteggio finale in poco più di un’ora e mezza di gioco. Il n. 1 al mondo ha giocato una partita fenomenale al servizio che oggi si è rivelato un vero e proprio fattore con 13 ace e più dell’80% dei punti vinti con la prima. In un primo set equilibrato, l’azzurro ha alzato il livello nel tiebreak, poi ha dominato il secondo parziale, chiuso con due break di vantaggio. Per Sinner è il 15° titolo in carriera, il terzo Masters 1000. Con il trionfo al Masters 1000 di Cincinnati, Sinner regala all’Italia il titolo numero 94 nel circuito ATP. Jannik diventa anche il 1° italiano nell’era Open a conquistare cinque trofei nella stessa stagione. L’altoatesino è il recordman italiano di successi nell’era Open davanti a Panatta e Berrettini.