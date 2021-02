Jasmine Carrisi a Live Non è la D’Urso: la metamorfosi della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso | Video Mediaset

La metamorfosi di Jasmine Carrisi a Live Non è la D’Urso: la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Carrisi parla del suo cambiamento fisico facendo una doverosa precisazione: “il problema non è che ti dicono ti sei rifatta, io personalmente non ci vedo niente di male nella chirurgia estetica, mentre molti la usano ancora come un’accusa“.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso racconta anche del suo debutto in tv a The Voice Senior: “ero spaventata, non ero abituata, ma piano piano ci sto prendendo la mano e mi piace. Questa cosa l’ho presa da mio padre, mamma è più chiusa rispetto a papà ed è anche più gelosa“.

Ecco il video Mediaset .

