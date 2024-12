Jay-Z accusato di aver violentato una 13enne assieme a Puff Daddy

Il rapper e produttore, sposato con la super star Beyoncé, nega

New York, 9 dic. (askanews) – Il rapper e produttore Shawn Carter, in arte Jay-Z, è accusato di avere violentato nel 2000 una ragazzina di 13 anni assieme alla star dell’hip-hop Sean Combs, alias P Diddy o Puff Daddy (tra i vari pseudonimi anche Puffy, Diddy, e Love). Accuse contenute in una denuncia depositata domenica 8 dicembre in tribunale, che il marito della superstar Beyoncé nega.Jay-Z, che detiene il record come rapper con il maggior numero di vittorie ai Grammy Awards (insieme a Kanye West, con 24 premi) e ha sostenuto la campagna di Hillary Clinton e la rielezione di Barack Obama, secondo l’accusa avrebbe violentato la 13enne assieme a Combs a un after party seguito gli Mtv Video Music Awards nel settembre del 2000.”Un’altra celebrità è rimasta a guardare mentre Combs e Carter, a turno, aggredivano la minore. Molti altri erano presenti all’after party, ma non hanno fatto nulla per fermare l’aggressione”, si legge nella denuncia, mentre Puff Daddy deve già rispondere di accuse pesanti come “traffico sessuale ed estorsione” in un processo che si svolgerà nel maggio 2025.”Carter è stato con Combs in molte situazioni simili descritte qui. Entrambi gli autori devono affrontare la giustizia”, si legge nelle carte del tribunale. Jay-Z era inizialmente stato identificato nella denuncia come “Celebrità A”, secondo l’aggiornamento della causa, mentre Carter veniva accusato di aver intentato una “stupida” controquerela.In una dichiarazione pubblicata su X dall’etichetta Roc Nation di Jay-Z, si legge:”Il mio avvocato ha ricevuto un tentativo di ricatto, una lettera di richiesta, da un ‘avvocato’ di nome Tony Buzbee. Ciò che aveva calcolato era la natura di queste accuse e l’esame pubblico mi avrebbe spinto a un accordo. No signore, è stato l’effetto contrario! Mi hai fatto venir voglia di smascherarti per la frode che sei”.”Queste accuse sono di natura così odiosa che vi prego di presentare una denuncia penale, non civile. Chiunque commetta un simile crimine contro un minore dovrebbe essere rinchiuso, non siete d’accordo? Queste presunte vittime meriterebbero vera giustizia se così fosse”.Buzbee, l’avvocato che ha intentato causa contro Jay-Z, ha detto all’Afp “la supplica parla da sola. Questa è una questione molto seria che sarà discussa in tribunale”.