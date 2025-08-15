venerdì, 15 Agosto , 25

Albero cade su auto nel Materano, morto un ragazzo

(Adnkronos) - Un albero a causa del maltempo...

Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

(Adnkronos) - Lutto per il fondatore di Amazon...

Sinner e il team: “Giusto lavorare ancora con Ferrara”

(Adnkronos) - “Ora è tutto diverso”. Jannik Sinner...

Si tuffa nell’Adda, ma non riemerge: 16enne muore in ospedale

(Adnkronos) - E' morto il ragazzo di 16...
jeff-bezos,-morta-la-madre-jackie:-l’addio-del-fondatore-di-amazon
Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

DALL'ITALIA E DAL MONDOJeff Bezos, morta la madre Jackie: l'addio del fondatore di Amazon
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Lutto per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. E’ morta ieri la madre Jackie Bezos a 78 anni, ma la notizia è stata data oggi. Il decesso dopo aver lottato contro una forma di demenza. In un post su Instagram accompagnato da una foto di lei, il miliardario 61enne ha ricordato che la sua vita da adulta è iniziata “un po’ presto”, quando è diventata madre a 17 anni.  

La Bezos Family Foundation ha dichiarato in un comunicato che a Jackie Bezos era stata diagnosticata nel 2020 la demenza a Corpi di Lewy, una malattia neurologica degenerativa. Era stata presidente della Fondazione, che eroga borse di studio per l’istruzione. 

“Non deve essere stato facile, ma lei è riuscita a far funzionare tutto”, ha scritto Jeff Bezos. “Si è dedicata con ferocia al compito di amarmi e ha aggiunto mia sorella e mio fratello alla sua lista di persone da amare, proteggere e nutrire”. Bezos ha detto che è morta “circondata da tanti di noi che l’amavano: i suoi figli, i nipoti e mio padre. La custodirò per sempre nel mio cuore”. “Ti voglio bene, mamma” ha scritto Jeff.  

Sono arrivate condoglianze da parte di celebrità come Antonio Banderas, Sharon Stone, Naomi Campbell e Miranda Kerr. Lauren Sánchez, l’ex giornalista che ha sposato Bezos in una cerimonia a Venezia piena di star a giugno, ha scritto: “Ci mancherà tantissimo”.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.