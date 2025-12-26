venerdì, 26 Dicembre , 25
jennifer-lopez-e-gli-auguri-di-natale,-il-selfie-non-‘convince’
Jennifer Lopez e gli auguri di Natale, il selfie non ‘convince’

Jennifer Lopez e gli auguri di Natale, il selfie non ‘convince’

DALL'ITALIA E DAL MONDOJennifer Lopez e gli auguri di Natale, il selfie non 'convince'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Jennifer Lopez regala un selfie ai follower su X per gli auguri di Natale. La 56enne attrice e cantante pubblica la foto sui profili social per il tradizionale Merry Christmas. 

 

La star, un uragano sul palco nei suoi concerti, mostra un look impeccabile e una forma invidiabile. C’è però un dettaglio che fa storcere il naso ai follower più attenti. Nella foto, il telefono che JLo usa per la foto ha una sagoma a dir poco sospetta. Lo smartphone si piega in maniera innaturale e il verdetto degli osservatori più attenti è perentorio: troppi filtri… 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.