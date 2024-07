jeremy-pelt-new-york-quintet-star-di-jazz-and-image-a-roma

Il trombettista americano al Parco del Celio il 2 e 3 luglio

Roma, 2 lug. (askanews) – Jeremy Pelt New York Quintet il 2 e 3 luglio protagonista di Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo. La rassegna è curata dall’Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei.

Uno dei trombettisti più celebrati del momento sarà il protagonista di questi concerti a Jazz & Image. Il disco che questo straordinario musicista, presenterà con il suo quintetto, si intitola “Tomorrow’s Another Day”. Un Jazz sperimentale, coinvolgente, energico, ipnotico. Jeremy Pelt per cinque anni consecutivi è stato votato “Rising Star”, stella nascente del jazz, da Downbeat Magazine e dalla Jazz Journalist Association. Suoneranno con lui, Jalen Baker, vibrafono, Misha Mendelenko, chitarra, Leighton Harrell, basso e Jared Spears, batteria.

Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.