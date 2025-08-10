jesolo,-auto-finisce-nel-fiume:-grave-bambino-di-5-anni

domenica, 10 Agosto , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOJesolo, auto finisce nel fiume: grave bambino di 5 anni
(Adnkronos) – Un’auto con una famiglia a bordo è caduta nel fiume Sile a Jesolo, Venezia, ed è finita ad una profondità di sette metri: un bambino di 5 anni è stato estratto dai sommozzatori dei vigili del fuoco ed è grave, mentre i genitori sono illesi. La dinamica di come l’auto sia finita ne fiume è ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo e sono stati i genitori a chiamare i soccorsi. Il bambino, rimasto intrappolato nella vettura sott’acqua per diversi minuti, è stato rianimato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova ed è in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri.  

 

 

