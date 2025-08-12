martedì, 12 Agosto , 25

Monza-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in amichevole....

Dalla cocaina rosa alla ketamina, ecco i rischi dello sballo nelle notti estive

(Adnkronos) - Notti d'estate e di sballo. Tra...

Ucraina, leader Ue:”Percorso pace non può essere deciso senza Kiev”

(Adnkronos) - "Il popolo ucraino deve avere la...

Regionali, ‘caos calmo’ nel centrodestra: è stand by sulle elezioni

(Adnkronos) - "C'è un caos calmo", scherza un...
jesolo,-trovato-morto-il-bimbo-di-6-anni-disperso-in-mare
Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare

Jesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare

DALL'ITALIA E DAL MONDOJesolo, trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ stato trovato morto il bimbo di 6 anni disperso in mare da ieri a Jesolo, in provincia di Venezia. A denunciarne la scomparsa in località Cavallino-Treporti ieri era stata la madre. Le ricerche sono scattate subito dopo l’allarme, ma il piccolo è stato trovato nella notte a un centinaio di metri dal punto in cui la mamma lo aveva visto l’ultima volta , in prossimità del pennello di massi che delimita la battigia. 

Secondo le prime informazioni, il piccolo era entrato in acqua a pochi metri dalla riva, sul tratto di spiaggia libera compreso tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu, scomparendo sotto gli occhi della mamma. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell’ordine e anche molti bagnanti presenti in spiaggia che hanno creato una catena umana per proseguire “a rastrelliera” tenendosi per mano. 

﻿ 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.