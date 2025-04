Jessica Morlacchi batte Helena e vince il Grande fratello: chi è la vincitrice del Gf

BOLOGNA – Erano uscite nella stessa serata, ormai due mesi fa, una per squalifica e una in polemica con la trasmissione. Poi il Grande fratello aveva deciso di ributtarle dentro, in quel ‘ripescaggio’ di massa di concorrenti eliminati che tanto ha fatto discutere e che probabilmente è stato il punto di non ritorno di questa (pessima) edizione del Grande fratello. In finalissima sono arrivate proprio loro, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. E alla fine a spuntarla, diventando la vincitrice 2025, è stata la cantante Jessica Morlacchi, proclamata vincitrice in studio tra le note di Sweet dreams degli Eurithmics. Cantante, donna di carattere, Jessica Morlacchi a tanti telespettatori (soprattutto nella parte iniziale del programma) non piaceva nemmeno un po’ per la sua eccessiva schiettezza e per i giudizi poco gentili nei confronti degli altri. Ma si era costruita il suo seguito e anche dentro la casa aveva creato legami importanti. A partire da quello con l’attore Luca Calvani uscito dal programma circa un mese fa. Alla fine ha vinto lei e non Helena, per tanti la favorita per la vittoria.

UN’EDIZIONE DA TAPIRO D’ORO

Si chiude così, con la vittoria di Jessica Morlacchi, l’edizione 2025 del Grande fratello, con una grande incertezza sul futuro del programma. Il reality di punta di Canale 5 avrebbe dovuto andare in onda in una versione ‘ripulita’, più politically correct dopo l’edizione delle polemiche dello scorso anno, che aveva spinto a parlarne direttamente anche Piersilvio Berlusconi, che nel presentare la stagione televisiva aveva invocato una maggiore sobrietà. Per fortuna. Il programma, quest’anno, oltre a una durata eccessiva (300 e passa giorni) si è distinto per i litigi, la parolacce, la maleducazione e le immagini piuttosto volgari. Al centro delle polemiche c’è stata in particolare la coppia formata da Lorenzo Spolverato e l’ex velina Shaila Gatta, che si sono messi in mostra amoreggiando davanti alle telecamere senza farsi alcun problema (e dando spesso un brutto spettacolo). Oltre ad amoreggiare in modo poco molto dignitoso, hanno anche tanto litigato, e Spolverato si è spesso distinto per aggressività ma anche tesi misogine e offensive nei confronti delle donne. Tanto che è arrivato addirittura un Tapiro d’oro ad Alfonso Signorini, il conduttore, dopo la denuncia presentata dal Codacons che chiedeva lo stop del programma. Cosa succederà l’anno prossimo?

