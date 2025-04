jessica-morlacchi-ha-vinto-il-grande-fratello

(Adnkronos) –

Jessica Moralcchi ha vinto la 18esima edizione del Grande Fratello. La concorrente è arrivata in finale insieme a Helena Prestes, che si è classificata seconda. Dopo 197 giorni di permanenza nella Casa, è stato proclamato il vincitore di questa edizione del Grande Fratello.

Prima di recarsi in studio per conoscere definitivamente il risultato dell’ultimo televoto, le due finaliste hanno visto alcune clip del loro percorso dentro la Casa del Grande Fratello. Helena e Jessica hanno avuto il compito di spegnere le luci della Casa di Grande Fratello 2024-2025. Insieme, mano nella mano, hanno visitato per l’ultima volta ogni angolo nella Casa, ricordando i momenti vissuti insieme.

Arrivate in studio, le due finaliste si posizionano una accanto all’altra. Poi, Alfonso annuncia il risultato del televoto: “È Jessica la vincitrice del Grande Fratello”. “Sono felicissima perché per me il Grande Fratello è stata una famiglia”, ha detto.

La vincitrice devolverà metà del montepremi, dal valore di 50mila euro, a un’associazione che si occupa di bambini.