Jeunes, ‘Nouvelles idées pour l’Europe’ protagonistes de la session européenne du Conseil de la Vda

AOSTE – Les idées des jeunes qui ont participé au projet ‘Nouvelles idées pour l’Europe’ seront les protagonistes de la session européenne du Conseil régional de la Vallée d’Aoste, prévue en mai. Il l’a dit le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, à la fin des auditions d’une représentation de jeunes qui ont participé à l’initiative lancé en janvier par la présidence du Conseil de la Vallée, en collaboration avec l’assessorat des Affaires européens, de Europe Direct et de l’Université de la Vallée d’Aoste.

Après avoir débattu sur les thèmes de la montagne, du plurilinguisme et de l’eau et avoir téléchargé leurs observations sur la plate-forme de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les jeunes ont été entendus hier par la première commission ‘Institutions et autonomie’ du Conseil de la Vallée. Ils ont participé aux auditions, accompagnés du professeur Marco Alderighi de l’université de la Vallée d’Aoste, Aimé Dujany, Sylvie Bonel, Edoardo Falchi, Nicolò Munier, Clara Galvani, Riccardo Ferrari, Emiliano Vuillermoz et Vivien Bovard. “Il est toujours enrichissant de rencontrer ces jeunes”, déclare le président Bertin, qui ajoute: “Lors de la session européenne de mai, nous donnerons à leur travail l’espace approprié afin qu’il puisse être le point de départ d’un débat politique au sein du Conseil”. Il conclut: “J’espère revitaliser les travaux de cette session, qui a toujours été traitée comme un moment rituel: comme dans les autres Conseils, il est nécessaire de rendre notre travail plus substantiel, en développant des contenus et des propositions”.

Des commentaires positifs ont également été formulés par le président de la commission, Claudio Restano: “La commission a apprécié le travail de ces jeunes: ils sont des jeunes entreprenants, avec des idées novatrices et des propositions opportunes, et profondément conscients de la nécessité d’une plus grande cohésion entre les institutions politiques européennes et la gestion du territoire”. Il conclut: “Ce sont des jeunes qui sont ouverts sur le monde, avec des racines solidement ancrées dans la Vallée d’Aoste, où ils voient l’opportunité d’un territoire transfrontalier, qui peut devenir un élément actif du processus d’intégration européenne”.

