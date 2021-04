João Roberto Benites: “Brazil will be the world’s largest food producer”

By Bianca Oliveira

SAU PAULO – “We feed a huge amount of people around the world and we will certainly reach the leading role as the world’s largest food producer. All the infrastructure is being prepared and will facilitate this”, says the chairman of the Brazilian Agribusiness Forum, João Roberto Benites, in an interview with Dire.

The event took place last Monday (19) in virtual format and had 5 pronouncements of Brazilian authorities, including the Attorney General of the Republic, Augusto Aras. More than 40 experts were divided into 20 panels, which dealt with issues related to the environment, technology, innovation and investment opportunities in the sector.

In his analysis of the main highlights of the Forum, Benites reinforces the knowledge concentrated in the country about agribusiness. “It is very important that the actors are increasingly connected, because in isolation they have a wonderful knowledge, but as we seek synergy, the potential is much greater.”

Innovation was another central theme during the more than 10 hours of presentations. According to the chairman, “it is necessary to improve the issue of innovation and technology, because this will make the productivity of Brazilian ruralists and ranchers grow even more”.

The Environment was a subject that permeated practically all presentations. The subject is of great relevance for the sector, which suffers from international pressures, which fear that agribusiness compromises environmental preservation. However, experts stated that the main stakeholders in protecting the environment are rural producers.

“The environment, together with the issue of innovation, technology and energy, was one of the topics that we had great expectations of being able to deepen. The issue is fundamental to bring productivity gains, so it is in everyone’s interest ”, affirmed João Roberto Benites.

SAN PAOLO – “Diamo da mangiare a una quantità enorme di persone in tutto il mondo e diventeremo leader nel mondo nella produzione di cibo. Tutte le infrastrutture sono in fase di realizzazione e una volta pronte, faciliteranno il raggiungimento di questo obiettivo”. Parola di Joao Roberto Benites, presidente del Forum Brasileiro do Agronegocio (Forum brasiliano dell’Agribusiness), raggiunto dall’agenzia di stampa Dire.

Il Forum si è svolto a inizio settimana in modalità virtuale e ha visto la partecipazione di cinque esponenti delle istituzioni brasiliane, tra cui il procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras. Più di 50 esperti sono intervenuti in 20 panel, affrontando tematiche che hanno spaziato dall’ambiente alla tecnologia e all’innovazione, fino alle opportunità di investimento nel settore.

A proposito del Forum, Benites ha sottolineato le profonde conoscenze che il Paese ha in materia di agroindustria: “È molto importante che gli attori siano sempre più connessi perché, da soli, posseggono saperi ed esperienze incredibili ma, se messi in sinergia tra loro, il potenziale diventa enorme”.

L’innovazione è stato uno dei temi al centro delle oltre dieci ore di incontri virtuali. Secondo il presidente del Forum Brasileiro do Agronegocio, “è necessario migliorare il settore, insieme alla tecnologia, perché questo farà crescere ancora di più la produttività di coltivatori e allevatori brasiliani”.

L’ambiente è stato un punto centrale nei panel. Il tema è di grande attualità per il settore, che risente delle pressioni della comunità internazionale, preoccupata che l’agribusiness comprometta la salvaguardia delle risorse naturali. Gli esperti hanno ribadito che i produttori agricoli sono proprio gli attori più coinvolti in tema di tutela ambientale. “L’ambiente, con innovazione, nuove tecnologie ed energia – ha detto Benites – è uno dei temi a cui contavamo di dedicare maggior attenzione, dato che la questione è fondamentale per raggiungere i profitti sperati; dunque è nell’interesse di tutti”.

SAO PAULO – “Alimentamos uma quantidade enorme de pessoas no mundo todo e certamente vamos chegar ao protagonismo como maior produtor mundial de alimentos. Toda a infraestrutura está sendo preparada e vai facilitar”, conta o chairman do Fórum Brasileiro do Agronegócio, João Roberto Benites, em entrevista à agência de notícias Dire.

O evento aconteceu na última segunda-feira (19) em formato virtual e contou com 5 pronunciamentos de autoridades brasileiras, entre eles o Procurador Geral da República, Augusto Aras, e mais de 40 especialistas divididos em 20 painéis, que trataram de temas voltados ao meio ambiente, à tecnologia, inovação e oportunidades de investimentos no setor.

Em sua análise sobre os principais destaques do Fórum, Benites reforça o conhecimento concentrado no país sobre o agronegócio. “É muito importante que os atores estejam cada vez mais conectados, porque isoladamente eles têm um conhecimento maravilhoso, mas na medida que buscamos uma sinergia, o potencial é muito maior”.

A inovação foi outro tema central ao longo das mais de 10 horas de apresentações. Segundo o chairman, “é necessário aprimorar a questão de inovação e tecnologia, porque isso vai fazer com que a produtividade dos ruralistas e pecuaristas brasileiros cresça ainda mais”.

O Meio Ambiente foi um assunto que permeou praticamente todas as apresentações. O assunto é de grande relevância para o setor, que sofre com pressões internacionais, que temem que o agronegócio comprometa a preservação ambiental. Porém,os especialistas afirmaram que os maiores interessados no meio ambiente são os produtores rurais.

“O meio ambiente, juntamente com a questão de inovação, tecnologia e energia, era um dos temas que a gente tinha grande expectativa de poder abordar. A questão é fundamental para trazer ganhos de produtividade, então é de interesse de todos”, afirmou João Roberto Benites.

