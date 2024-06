ROMA – Joe Biden non molla. Il giorno dopo il confronto televisivo con Donald Trump, in cui è apparso a tratti confuso e nervoso, il Presidente in carica degli Stati Uniti ammette: “Non faccio più bene i dibattiti come prima”, eppure si dice convinto che “vincerò le elezioni: è in gioco la vostra democrazia”. “So come fare questo lavoro – ha aggiunto in un comizio elettorale in North Carolina – . Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare. Donald Trump è una minaccia”.

A SETTEMBRE NUOVO DUELLO IN TV

Il portavoce della campagna del presidente, Seth Schuster, aveva già assicurato: “Biden non abbandonerà la corsa”. Anche lo stesso Trump, alla Fox, si era detto convinto di ritenere che Biden “sarà” il suo sfidante nella corsa alla Casa Bianca. Citando fonti vicine al presidente uscente, la CNN ha fatto sapere inoltre che Joe Biden intende partecipare al secondo dibattito con il rivale repubblicano, a settembre.

L’articolo Joe Biden assicura: “Vincerò io le elezioni”. Però ammette: “Non faccio più bene i dibattiti” proviene da Agenzia Dire.

