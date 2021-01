Joe Biden giura da presidente e decreta l’obbligo di mascherina e lo stop al muro col Messico

AGI – Cambia il presidente, cambia il tempo. Nevicava a Washington Dc, ma quando Joe Biden ha giurato è uscito il sole. Qualcuno dice che è di buon auspicio. Le sfide sono di portata “storica”, come lo stesso Biden sottolinea, e la strada maestra è quella dell’unità: “Dobbiamo affrontare questo momento come Stati Uniti d’America”, “dobbiamo porre fine a questa guerra incivile che vede i rossi contro i blu, i conservatori contro i liberal”. Il nuovo comandante in capo promette di essere “il presidente di tutti”, anche di quelli che non lo hanno votato.

E alcune di queste svolte sono contenute nei 17 ordini esecutivi che ha firmato appena insediato nello Studio Ovale.

