Joe Biden smentisce le accuse di molestie sessuali

Pressato dall’interno del suo stesso partito, i Democratici, l’ex vicepresidente Usa, Joe Biden, ha smentito le accuse di molestie sessuali che gli ha rivolto una sua ex collaboratrice, Tara Reade. “Non è mai accaduto”, ha detto.

Destinato a diventare il candidato dell’Asinello nella sfida per la Casa Bianca al presidente Donald Trump, Biden ha diffuso una lunga dichiarazione in cui, non solo ha smentito di aver aggredito sessualmente la donna, all’epoca ragazza, ma ha anche chiesto che vengano diffusi tutti i documenti in merito.

“Voglio rispondere alle accuse di un ex componente del mio staff secondo cui avrei avuto una cattiva condotta 27 anni fa”.

