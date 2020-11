Il mandato come quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti d’America è per Joe Biden il coronamento di una vita in politica, trascorsa tra alti e bassi. Laureato in scienze politiche nel 1965 a Newark, si specializzò in legge nel 1968 a Syracuse, per poi essere ammesso nell’albo degli avvocati nel 1969, attività esercitata per un breve periodo e con modesto successo.

Eletto nel consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972, appena trentenne, nel 1972 Biden a sorpresa riuscì a farsi eleggere spodestando un affermato senatore repubblicano. Ma poche settimane dopo, sua moglie e sua figlia morirono in un incidente d’auto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Joe Biden, un veterano della politica alla Casa Bianca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento