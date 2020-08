Jofre: “Il Barça rispetta il Napoli, qualificazione a 50 e 50. Messi? Possibile arrivo in Italia”

Sabato 8 agosto si giocherà Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. A parlare di tale gara è l’ex blaugrana, Jofre Mateu Gonzalez.

Jofre Mateu González, meglio noto come Jofre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal:

Possibilità di un 3-5-2 da parte di Setien? Non tanto per difendere ma per favorire un maggior possesso palla e una distribuzione migliore della palla. Il Barcellona rispetta e teme tanto il Napoli, non soltanto per come è andata la sfida dell’andata ma anche per il finale di stagione che hanno avuto con Gennaro Gattuso. Francamente credo che in questo momento i blaugrana siano consapevoli che la qualificazione adesso è al 50%. Calciatore più pericoloso? Sicuramente Insigne è molto temibile, è forte, è il capitano ma a Lorenzo aggiungo anche Fabian, un calciatore che Setien conosce molto bene. Può creare molti pericoli

Fino a qualche tempo fa risultava difficile immaginare un Barcellona senza Messi. C’è la sensazione come se l’avventura di Leo sia finita. A ciò va aggiunta che le condizioni floride del Barcellona non sono più come un tempo, dunque il Barça non può permettersi più queste cifre per gli ingaggi. Non credo che sia un’ipotesi da scartare quella di vedere Lionel all’Inter e più in generale in Italia in quanto ci sono diverse agevolazioni fiscali per i calciatori esteri