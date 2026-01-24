sabato, 24 Gennaio , 26

John Legend torna in Italia, da oggi biglietti disponibili per le 4 date estive

John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, torna in Italia con ‘A Night of Songs & Stories’, uno spettacolo che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale. Il tour arriverà il 2 luglio a Roma (Cavea, Auditorium parco della musica Ennio Morricone); il 5 luglio
a Lucca (Lucca Summer festival); il 6 luglio a Marostica (Marostica summer Festival VolksbanK) e il 24 luglio a Ostuni (Locus Festival). 

Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da ‘All of Me’ a ‘Ordinary People’, fino a ‘Tonight’, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, sabato 24 gennaio, alle ore 11.00. 

Artista tra i più completi e influenti dello spettacolo contemporaneo, John Legend è uno dei pochi ad aver ottenuto lo status di ‘Egot’, avendo vinto nella sua carriera un Emmy, un Grammy (ben 13), un Oscar e un Tony Award. Un riconoscimento che certifica la sua capacità di eccellere tra musica, cinema, teatro e televisione, mantenendo sempre una forte identità autoriale. Dal suo album di debutto ‘Get Lifted’ del 2004, che nel 2024 ha celebrato il suo ventesimo anniversario con un tour mondiale dedicato, Legend si è affermato come una delle voci più riconoscibili del soul e del pop a livello globale, costruendo una discografia ampia e trasversale. 

