johnny-wactor,-quattro-arresti-per-la-morte-della-star-di-‘general-hospital’

(Adnkronos) – Quattro uomini sono stati arrestati per l’omicidio dell’attore statunitense Johnny Wactor, star della soap “General Hospital”. I mandati di cattura sono stati resi noti, lunedì 19 agosto, dal procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón.

Il 37enne Wactor era stato ucciso con un colpo di pistola mentre camminava verso la sua auto il 25 maggio nel centro di Los Angeles. L’attore ha interpretato Brando Corbin in “General Hospital” dal 2020 al 2022.

I quattro accusati – Robert Barceleau, 18 anni, Leonel Gutierrez, 18 anni, Sergio Estrada e Frank Olano, 22 anni – sono stati arrestati giovedì scorso. Secondo quanto riportato a maggio, Wactor aveva affrontato gli arrestati quando li trovò mentre cercavano di rubare la marmitta catalitica dalla sua auto.

Barceleau è stato accusato di omicidio (in una circostanza speciale di omicidio durante una rapina), tentata rapina e furto aggravato. In caso di condanna, l’accusa potrebbe comportare l’ergastolo ed è attualmente detenuto senza cauzione. Estrada è stato accusato anche di omicidio, tentata rapina e furto aggravato; Gutierrez di tentata rapina e furto con appropriazione indebita e Olano di complicità nell’omicidio e di ricettazione. Tutti e quattro gli arrestati sono accusati di essere stati in possesso di un’arma da fuoco.

“Voglio ringraziare la polizia di Los Angeles per il lavoro svolto e per la collaborazione prestata nel corso delle indagini e per il continuo impegno nel mantenere la sicurezza degli abitanti di Los Angeles e nel rendere giustizia alle vittime di violenza”, ha dichiarato il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, secondo quanto riporta “The Hollywood Reporter”. “Dobbiamo continuare ad agire in modo aggressivo per rendere la nostra città più sicura. Coloro che commettono crimini devono essere ritenuti pienamente responsabili delle loro azioni”.

Nato il 31 agosto 1986 a Charleston, nel South Carolina, Wactor aveva fatto il suo debutto televisivo nel 2007, comparendo nella serie di successo “Army Wives – Conflitti di cuore”; ha poi interpretato diversi ruoli fino al 2009. Nel 2013 è stato Johnny nel dramma soprannaturale “Siberia”, andato in onda per una stagione. Tra i suoi ruoli più importanti successivi figurano quelli nelle serie “Criminal Minds”, “Hollywood Girl”, “Ncis”, “Station 19”, “The Passenger”, Westword – Dove tutto è concesso”. Nella soap “General Hospital” ha interpretato Brando Corbin, sposato con la tossicodipendente Sasha Corbin: ha interpretato il ruolo dal 2020 fino alla cancellazione del suo personaggio dal programma nel 2022 per un totale di 164 episodi. Nel 2023 è apparso nella serie “Barbee Rehab” e aveva appena finito di girare di “Dead Talk Tales: Volume I”.