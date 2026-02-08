domenica, 8 Febbraio , 26

Milano Cortina 2026, vince e… si strappa la maglia: esultanza ‘alla Balotelli’ dopo l’oro

(Adnkronos) - Vince l'oro e... si toglie la...

Paolo Belli, la malattia della moglie Deanna: “Il nostro amore l’ha salvata”

(Adnkronos) - "Il nostro amore l'ha salvata". Paolo Belli...

Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocità

(Adnkronos) - I primi pattini avevano le rotelle,...

Serie A, oggi Sassuolo-Inter – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter di nuovo protagonista in Serie...
johnson,-capolavoro-e-disastro:-vince-l’oro-in-discesa-e-rompe-la-medaglia
Johnson, capolavoro e disastro: vince l’oro in discesa e rompe la medaglia

Johnson, capolavoro e disastro: vince l’oro in discesa e rompe la medaglia

DALL'ITALIA E DAL MONDOJohnson, capolavoro e disastro: vince l'oro in discesa e rompe la medaglia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026… e la rompe. Breezy Johnson trionfa nella discesa libera femminile oggi, 8 febbraio, ma rovina – un po’ – la giornata di festa con una distrazione fatale. La sciatrice statunitense confessa di aver combinato un disastro con la sua medaglia nei festeggiamenti sopra le righe: troppi salti, troppa energia. E la medaglia, alla fine, si è rotta. “Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta”, dice la campionessa olimpica. 

“Non riesco ancora a crederci”, dice l’atleta del Wyoming, campionessa del mondo 2025 a Saalbach dopo una squalifica di 14 mesi – terminata alla fine del 2024 – per aver saltato controlli antidoping. Ora, l’exploit assoluto. “Non so quando mi renderò esattamente conto del risultato. Sapevo che avrei dovuto spingere al massimo, più di quanto fatto nelle prove. Dovevo sciare in maniera assolutamente pulita e credo di averlo fatto”, dice. La nota stonata di oggi è l’infortunio a Lindsey Vonn, caduta rovinosamente nella fase iniziale della gara: “I miei pensieri sono tutti per lei. Questo sport è durissimo e folle, può farti male ma continui a tornare… Spero per Lindsey che non sia nulla di grave”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.