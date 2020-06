Johnson ci ripensa, le scuole riapriranno solo a settembre

AGI – Il governo britannico di Boris Johnson ha abbandonato il piano per il ritorno a scuola di tutti gli alunni delle primarie prima delle vacanze estive. Dopo le preoccupazioni espresse dai gruppi di insegnanti in merito alle difficoltà nel rispettare le misure di sicurezza per evitare il contagio di Covid-19, il ministro della Pubblica istruzione, Gavin Williamson, ha riconosciuto in Parlamento che non si attende l’apertura delle aule prima di settembre.

“Lavoreremo per riportare tutti i bambini a scuola a settembre”, ha confermato Williamson, dopo che inizialmente aveva pianificato il ritorno graduale degli alunni tra i banchi.

