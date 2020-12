“Non possiamo festeggiare il Natale come lo avevamo programmato”. A dirlo il premier inglese Boris Johnson, annunciando la nuova stretta per Londra e altri parti del Paese a partire da domani mattina, di fatto in lockdown.

“Saranno restrizioni simili a quelle adottate a novembre”, ha sottolineato Johnson spiegando che bisognerà restare a casa, con limitate eccezioni. Chiusi i negozi non essenziali e le palestre indoor. Inoltre, bisognerà lavorare da casa quando possibile, e non si potra’ entrare o uscire dalle aree ‘rosse’. La restrizioni avranno una durata di due settimane e saranno riviste il 30 dicembre.

Quanto alla nuova variante del Covid che circola nel sud dell’Inghilterra,

L’articolo Johnson conferma “Londra torna in lockdown” proviene da Notiziedi.

