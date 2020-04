Salgono anche in Gran Bretagna i numeri dell’epidemia da Covid-19: con 569 morti in un giorno, il totale dei decessi è salito a 2.921. Lo ha riferito il dipartimento della Salute britannico, aggiungendo che i casi accertati di Covid-19 sono 33.718. Intanto, il premier Boris Johnson ha ancora sintomi e non potrà lasciare l’11 di Downing Street, dove si è isolato una volta diagnosticato positivo, anche se domani saranno trascorsi i 7 giorni previsti.

Oggi il servizio sanitario ha anche reso noto che il primo morto positivo al coronavirus nel Regno Unito risale a prima di marzo. Desta preoccupazione la situazione delle carceri britanniche: i casi di contagio fra i detenuti sono 73,

L'articolo Johnson ha ancora sintomi. In Gran Bretagna 2.921 morti proviene da Notiziedi.

