Johnson & Johnson sospende la sperimentazione del vaccino

AGI – Il gruppo farmaceutico Johnson & Johnson ha sospeso i test clinici per il vaccino contro il Covid-19 dopo che uno dei volontari ha contratto “una malattia inspiegabile”. L’annuncio, dato dalla stessa società, è una nuova doccia fredda nella corsa al vaccino vaccino contro il virus che sta paralizzando il mondo.

“Abbiamo temporaneamente sospeso il dosaggio aggiuntivo in tutti i nostri studi clinici di un vaccino sperimentale contro il Covid-19, compreso l’intero studio della fase 3, a causa di una malattia inspiegabile comparsa in un partecipante”, si legge in una dichiarazione della casa farmaceutica.

La sospensione porta anche alla chiusura della piattaforma di registrazione online per reclutare i partecipanti alla fase 3 dello studio.

