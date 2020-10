Johnson vara un nuovo piano anti-Covid

AGI – Per “schiacciare ovunque appaia” il nuovo coronavirus che sta tornando alla carica e minaccia di travolgere i servizi sanitari britannici, il premier Boris Johnson ha annunciato la chiusura dei pub a Liverpool e la riattivazione di tre ospedali da campo allestiti in primavera. Con oltre 42.800 decessi, senza pari in Europa, e quasi 618 mila casi positivi, la Gran Bretagna sta affrontando una nuova ondata di contagi che ora colpisce tutto il territorio e tutte le fasce d’età.

“Questi numeri lampeggiano come avvertimenti sugli strumenti di bordo di un aereo. Dobbiamo agire ora“, ha detto Johnson ai britannici nella serata,

