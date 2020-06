MILANO (ITALPRESS) – Johnson & Johnson ha annunciato che Janssen Pharmaceutical Companies ha ricevuto un parere positivo dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) per il suo regime vaccinale sperimentale per la prevenzione della malattia da virus Ebola causata dalla specie Zaire ebolavirus. Sono state presentate a EMA due domande di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) a sostegno dei vaccini del regime a due dosi (Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo).

Il regime vaccinale sperimentale contro l’Ebola di Janssen è stato elaborato per sostenere la vaccinazione preventiva nei paesi a rischio di epidemia di Ebola,

L’articolo Johnson&Johnson, ok da Chmp al regime vaccinale di Janssen contro Ebola proviene da Notiziedi.

