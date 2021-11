‘Joker’ in prima visione tv su Canale 5

ROMA – ‘Joker’ di Todd Philips è pronto a sbarcare in tv. Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, 2 premi Oscar, (uno per il miglior attore protagonista, Joaquin Phoenix, e l’altro per la colonna sonora originale), il film ha conquistato il pubblico mondiale, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Per chi non ha ancora visto la pellicola e per tutti quelli che hanno voglia di rivedere la straordinaria interpretazione di Phoenix nei panni del villain dall’inquietante risata, l’appuntamento è per martedì 16 novembre alle 21.45, quando su Canale 5 andrà in onda in prima visione tv.

‘Joker’ racconta l’origine del personaggio dalla DC Comics, storico avversario di Batman: un uomo emarginato in una Gotham City ‘cattiva’, dominata da violenza e sporcizia, dove gli ultimi vengono abbandonati al loro dolore. Invisibili, provano a farsi spazio in un mondo che non li riconosce o che, quando percepisce la loro esistenza, tenta di schiacciarli. Il film è un viaggio dentro la mente e la vita di un uomo, dentro il suo passato, la sua sofferenza, che rappresenta quella di una società che ha perso ogni valore, e proprio per questo travalica i confini del classico ‘film sui supereroi’, risultando profondamente attuale.

