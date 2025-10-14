martedì, 14 Ottobre , 25

Dalla qualità della vita alla longevità: ecco gli effetti benefici del legame uomo-cane

(Adnkronos) - La presenza ed il contatto costante...

Sostenibilità, al via ‘Percorsi integrati per un futuro responsabile’

(Adnkronos) - Prende avvio il ciclo di incontri...

Giorgia smentisce i rumor: “Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello”

(Adnkronos) - "Ho letto questa cosa che girava....

Ponte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Castellucci

(Adnkronos) - Il pubblico ministero di Genova Walter...
jolanda-renga-minacciata-sui-social:-“ambra-angiolini-deve-darmi-10mila-euro”
Jolanda Renga minacciata sui social: “Ambra Angiolini deve darmi 10mila euro”

Jolanda Renga minacciata sui social: “Ambra Angiolini deve darmi 10mila euro”

DALL'ITALIA E DAL MONDOJolanda Renga minacciata sui social: "Ambra Angiolini deve darmi 10mila euro"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata minacciata sui social da un numero anonimo. La 21enne ha condiviso su Instagram lo screen del messaggio: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita”, si legge.  

Poi, la spiegazione: “Ho ricevuto questo messaggio venerdì e mi sono spaventata, perché c’era il nome di mia mamma e un sacco di cose strane”, racconta Jolanda.  

La 21enne si è detta non preoccupata per la minaccia: “Perché so che queste mie foto non esistono da nessuna parte, però ho pensato che potessero averle modificate con l’intelligenza artificiale. Le ho pensate veramente tutte”. E alla fine, l’appello a tutte coloro che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione: “Vi dico quello che ho fatto io, ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse darmi una mano e basta. Però se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date soldi soprattutto e basta”.  

La ragazza ha raccontato poi che insieme ai genitori si è rivolta alle forze dell’ordine. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.