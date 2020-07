Jorginho, l’agente: “Nessun contatto con la Juventus. Sarri lo stima molto, vi spiego la situazione”

Jorginho, ex calciatore azzurro è, da qualche di tempo, finito nel mirino della Juventus di Sarri. L’allenatore toscano vorrebbe riabbracciare il suo pupillo. I due hanno lavorato assieme a Napoli, prima di trasferirsi entrambi al Chelsea, dove hanno vinto la Uefa Europa League. La voce che Jorginho potesse lasciare londra era stata, qualche giorno fa, smentita dall’allenatore dei blues Frank Lampard, ma si sa le vie del mercato sono infinite.

L’agente di Jorginho parla del suo assistito

Jorge Santos, agente di Jorginho, ai micorofoni di Radio Kiss Kiss, parla del futuro del suo assistito: “Le parole di Lampard hanno fatto capire quanto Jorginho sia importante per i blues. Quest’anno ha avuto una buona continuità, e le prestazioni, devo dire, sono state ottime. Si è sempre fatto trovare pronto. Non ho sentito la Juventus, ne conosco le loro strategie di mercato, ma ho visto che hanno preso Arthur a centrocampo. Conosco bene Paratici, ma non abbiamo parlato. Sarri stima moltissimo il mio assistito e potrebbe chiedere ai bianconeri di prenderlo. Se le due società si accorderanno, noi valuteremo la cosa”.

