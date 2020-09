Joshua Wong arrestato e rilasciato, ma rischia 6 anni di carcere

AGI – L’attivista Joshua Wong, volto internazionale delle protesta pro-democrazia a Hong Kong, è stato arrestato. La notizia è comparsa in un tweet pubblicato sul suo account. Il ‘cinguettio’ è scritto in terza persona, come se non fosse stato pubblicato dal giovane attivista. “Joshua Wong è stato arrestato quando si è presentato al commissariato di polizia, intorno alle 13:00 odierne. L’arresto è legato alla partecipazione a un’assemblea non autorizzata il 5 ottobre 2019. Gli è stato anche contestato di aver violato la draconiana legge anti-mascherine”, quella che vietava il volto coperto nel corso delle manifestazioni innescate dalla mobilitazione anti-cinese nell’ex colonia britannica.

