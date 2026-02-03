Jovanotti da Mattarella: è stato nominato “commendatore della Repubblica”

ROMA – “Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori”. Il cantautore Lorenzo Jovanotti Cherubini è stato nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella e ha ritirato l’onorificenza al Quirinale e in un post sui social ha raccontato la sua emozione. Come sottofondo del post ha scelto la sua hit ‘Ragazzo fortunato’.

I miei genitori, ricorda Jovanotti, “quando ero un ragazzino erano più impauriti che entusiasti della mia passione per un lavoro che per loro era il contrario di un ‘lavoro’, e che io stesso mi stavo inventando, perché quel lavoro non aveva un nome. Quando andai ad aprire la mia partita IVA perchè iniziavo ad essere pagato per qualche serata nei locali scrissi “artista” e a proposito di commozione mi ricordo che mi emozionai a scrivere quella parola, giuro, lo ricordo, roba da matti. Mi sentivo all’inizio di una grande avventura tutta da inventare. Era esattamente quello che volevo essere, un artista, senza sapere bene come esserlo”

Essere nominato “commendatore della Repubblica”, spiega il cantante, “fa sorridere molti, e un po’ anche me, e capisco che faccia anche storcere qualche naso, mi sarei aspettato tutto nella vita ma non questo, sebbene non era da escludere, in quanto per me lavoro, etica, senso del dovere, voglia di fare bene, sviluppo, ricerca, impegno, rispetto, innovazione, amore e passione siano una sola cosa. Attraverso il mio “lavoro” mi espongo e intercetto da una vita tante persone con i loro punti di vista più disparati, famiglie, momenti, passaggi, serate, scelte, idee, opinioni, a volte mi capita di sentirmi al centro di una rotatoria con il traffico che mi gira intorno, e in fondo é dove io stesso mi sono messo e mi va bene stare”.Quindi, conclude, “grazie a tutti voi che avete gioito per questa nomina come se riguardasse un po’ anche voi. É così, lo confermo, riguarda anche voi, cari commendatori del ritmo e dell’energia, amici di tante avventure condivise. Grazie ancora!”.

