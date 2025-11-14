venerdì, 14 Novembre , 25

Giorgio Faletti, il ricordo della moglie a La volta buona: “Quella assurda coincidenza…”

(Adnkronos) - "La prima cosa che ho pensato...

Sanità, nasce l’officina delle competenze per colmare gap organizzativo e professionale

(Adnkronos) - Costruire la sanità del futuro significa...

Fognini, lo sfottò a Barbara D’Urso dietro le quinte di Ballando: cosa è successo

(Adnkronos) - Per Fabio Fognini, Ballando con le...

Juventus, è già mercato: idea Brozovic per il centrocampo

(Adnkronos) - Marcelo Brozovic alla Juventus? La sosta...
jovanotti-presenta-‘l’arca-di-lore’,-un-viaggio-globale-con-gran-finale-a-circo-massimo
Jovanotti presenta ‘L’Arca di Lorè’, un viaggio globale con gran finale a Circo Massimo

Jovanotti presenta ‘L’Arca di Lorè’, un viaggio globale con gran finale a Circo Massimo

DALL'ITALIA E DAL MONDOJovanotti presenta 'L'Arca di Lorè', un viaggio globale con gran finale a Circo Massimo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sarà il Circo Massimo di Roma, il prossimo 12 settembre, il porto finale di un viaggio epico, un’avventura che parte dalla Capitale per tornarvi dopo aver abbracciato il mondo intero. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, presenta ‘L’Arca di Lorè’, un progetto ambizioso nato con un duplice obiettivo: portare speranza e dimostrare che, attraverso la musica, non esistono confini. Un’iniziativa che si dividerà in due grandi atti: una prima fase di esplorazione globale e una seconda di festa totale in Italia, con il ‘Jova Summer Party’ dove l’artista si muoverà in bici. 

“Andremo a suonare la mia musica ovunque, anche dove non siamo mai stati e nessuno sa chi sono. Per dimostrare che i confini sono solo dentro la testa e nelle culture”, racconta Jovanotti. Questa prima parte del viaggio, che si svolgerà da marzo a luglio, lo vedrà “giocare con il mappamondo”, portando il suo ritmo in luoghi inaspettati, per un pubblico nuovo, alla ricerca di una connessione universale. Un viaggio che lo porterà fino a settembre dell’anno prossimo quando compirà 60 anni. Tempo di bilanci? “Non si tratta tanto di scegliere cosa salvare dei miei 60 anni, ma di decidere cosa portare di me nel futuro”, spiega. La scelta è chiara: “Tra le cose che voglio salvare e portare con me ci sono la musica e il ritmo. Voglio portarli dove non mi conoscono, dove non sanno chi è ‘Jova’”. 

Dopo l’avventura internazionale, ‘L’Arca di Lorè’ approderà finalmente in Italia per la seconda fase del progetto, il ‘Jova Summer Party’, interamente girata in bici. Niente ‘beach party’, dunque, per evitare le polemiche relative all’impatto ambientale delle edizioni precedenti che, assicura Jovanotti, non avevano fondamento. Dall’inizio di agosto a metà settembre, l’artista è pronto a “gettarsi tra le braccia della sua gente e del suo pubblico”.  

Sarà un ritorno a casa itinerante, una grande festa che, partendo dal Sud, risalirà la penisola. Il calendario prevede tappe a Olbia (7 agosto – Arena sound Park), Montesilvano (12 agosto – Music Arena), Barletta (17 agosto – Music Arena), Catanzaro (22 agosto – Calabria Music Arena), Palermo (29 agosto – Ippodromo La Favorita) e Napoli (5 settembre – Ippodromo di Agnano), fino all’evento conclusivo che trasformerà il Circo Massimo di Roma, il 12 settembre, nel più grande “summer party” della capitale. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.