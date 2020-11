Jovanotti ringrazia i medici dell’ospedale di Arezzo: “State facendo la storia”

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova tutto il personale medico (e non solo). Loro sono gli unici che, fino a questo momento, stanno lottando con le unghie e con i denti per salvare vite umane. Nel corso di questi ultimi mesi sono tante le storie che coinvolgono il personale degli ospedali con vicende di umanità, vicende di grande comunione che raccontano di un’altra Italia al di fuori di numeri e DPCM. E una di queste riguarda proprio il mitico Jovanotti che, per l’occasione, riceve un piccolo ma grande encomio da parte di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana. In zona rossa da quasi due settimane, la regione sta affrontando una lunga scia di contagi ma, come riportano le notizie trapelate in rete, l’emergenza è affrontata a testa alta proprio grazie al lavoro instancabile di medici e infermieri.

Il messaggio di Jovanotti ai medici della Toscana

Quello che è accaduto nel corso della giornata di domenica 22 novembre, è stato riportato sulla pagina Facebook del presidente della regione, il quale ha riportato di una telefonata tra Jovanotti e un suo caro amico ricoverato in un ospedale di Arezzo. “State facendo storia“, avrebbe detto il celebre cantante durante la videochiamata con l’amico ricoverato. “Veramente grazie, grazie proprio di cuore a tutta la vostra categoria“, aggiunge. Il ringraziamento, ovviamente, è rivolto a tutte le persone che tutti i giorni combattono contro un virus insidioso e che sta ancora mietendo ancora troppe vittime. Questo breve messaggio di Jovanotti subito ha fatto il giro del web, e il presidente della Regione ha voluto ringraziare a sua volta per il bel gesto.

Il grazie da parte del presidente della Regione

Sui social, infatti, nel riportare quanto è stato riferito da Jovanotti, il politico pubblica una foto molto particolare. Gli infermieri hanno omaggiato il cantante con le sue canzoni scritte sulle tute d’ordinanza, così da infondere un messaggio di speranza e di fiducia. “Toscana, avanti e coraggio“, chiosa poi il Presidente Eugenio Giani. Un bel gesto da parte di Jovanotti e un bel ringraziamento da parte del personale medico. E nonostante la regione, in questi ultimi giorni, ha subito diverse critiche in merito alla gestione della crisi, pare che sia una delle poche che procede spedita nelle assunzioni rapide per medici e infermieri. Il gesto di Jovanotti? Pare che sia stato quasi profetico.

